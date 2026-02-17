Warner Bros riapre le trattative con Paramount | salta l' accordo con Netflix?

Warner Bros. ha deciso di riaprire le trattative con Paramount Pictures, sospendendo temporaneamente l’accordo con Netflix. La motivazione riguarda la volontà di ottenere un’offerta più competitiva e convincente dalla major cinematografica, che ora ha alcuni giorni di tempo in più per presentare una proposta concreta. La decisione arriva dopo che la Warner ha valutato le prime offerte ricevute e ha deciso di cercare una soluzione più favorevole. La situazione si è evoluta rapidamente, portando a un cambiamento nelle strategie di vendita della major.

La Warner avrebbe ufficialmente riaperto le trattative che condurranno alla sua vendita concedendo altri giorni di tempo alla Paramount Pictures per formulare un'offerta più allettante Warner Bros. Discovery ha deciso di ascoltare la "migliore e definitiva proposta" della Paramount e ha ufficialmente riaperto una breve finestra per discutere di una nuova e più allettante proposta. Il celebre studio hollywoodiano vale decine di miliardi di dollari e il consiglio di amministrazione della società sta cercando di assicurarsi di spremere ogni possibile miliardo dai suoi pretendenti. Quindi ha riaperto le trattative con Paramount per un massimo di sette giorni, sperando in un'offerta più alta, consapevole che Netflix può e probabilmente eguaglierà quel prezzo.