Vuelle beata solitudine Vittoria in scioltezza con Bergamo Rimini va al tappeto e Pesaro prova di nuovo l’allungo

La Vuelle si conferma in testa alla classifica dopo la vittoria su Bergamo, mentre Rimini perde in casa contro Cremona. Pesaro, al momento, guida il campionato con un margine di vantaggio, dimostrando continuità e solidità. La stagione prosegue con equilibrio e sfide interessanti, mentre le squadre cercano di consolidare le proprie posizioni in vista delle prossime gare.

Pesaro, 19 gennaio 2026 – La Vuelle è di nuovo da sola al comando del campionat o: mentre i biancorossi battono Bergamo con un filo di gas, Rimini cade sorprendentemente in casa con Cremona. L’unico cruccio è la lombalgia di Tambone, che lo ha tolto dal match all’intervallo. Dura poco la resistenza di Bergamo, reduce dall’infrasettimanale di giovedì, è evidente che la squadra di Ramagli è scarica dopo la vittoria di Mestre, soprattutto Harrison, che ne aveva messi 37 e all’intervallo è ancora fermo a 5 punti, con un solo canestro su azione. La Vuelle invece è bella pimpante, decisa a non concedere speranze all’avversaria di turno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Vuelle si prepara alla Final Four di Coppa Italia, che si terrà al palasport Flaminio di Rimini. La squadra invita i tifosi a sostenere la gara contro Bergamo, che si svolgerà nelle prossime settimane. L'evento rappresenta un'importante occasione per condividere un momento di sport e passione, in una location facilmente raggiungibile per i tifosi locali e non solo.

Vuelle Bergamo conferma la permanenza di Alessandro Ramagli alla guida della squadra, nonostante le voci di un possibile addio. L’allenatore, ex coach, si prepara ora alla sfida contro Mestre e Pesaro, in un recupero della 15esima giornata. La società e il tecnico continuano a lavorare con attenzione, mantenendo la stabilità necessaria per affrontare le prossime partite.

