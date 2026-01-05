Paura in via Venezia a Parma | auto in fiamme vigili del fuoco al lavoro
Questa mattina, in via Venezia a Parma, un’auto ha preso fuoco, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente ha causato momenti di preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità si sono adoperate per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incendio e gestire la situazione.
Momenti di tensione questa mattina in via Venezia, a Parma, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona, evitando il rischio di propagazione ad altri veicoli o alle abitazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Casolare distrutto dalle fiamme nella notte: al lavoro anche i vigili del fuoco di Parma
Leggi anche: Tetto avvolto dalle fiamme, paura in paese: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte
Paura e follia in via Mazzini: spara con la pistola per festeggiare il nuovo anno.
Super Frosinone, Monza e Venezia adesso fanno paura. Il Palermo sta crescendo bene, il Catanzaro è irresistibile. Cesena e Modena attendono rinforzi: tutte ci credono - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.