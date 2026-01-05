Paura in via Venezia a Parma | auto in fiamme vigili del fuoco al lavoro

Questa mattina, in via Venezia a Parma, un’auto ha preso fuoco, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente ha causato momenti di preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità si sono adoperate per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incendio e gestire la situazione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.