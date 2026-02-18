Volta ao Algarve Paul Magnier vince la volata della tappa inaugurale

Paul Magnier ha conquistato la prima tappa della Volta ao Algarve 2026, grazie a una volata di forza e strategia. La vittoria è arrivata a Tavira, dove lo sprinter francese ha superato gli avversari in uno sprint deciso all’ultimo metro. La sua scatto rapido ha lasciato indietro i rivali, portandolo in testa alla classifica generale. La corsa è iniziata con un ritmo intenso, e Magnier ha sfruttato al meglio le sue energie per garantirsi la leadership. La gara continua con molte aspettative per le prossime tappe.

La prima tappa della Volta ao Algarve 2026 va a Paul Magnier. Lo sprinter francese, con una volata di grande potenza ed intelligenza, ha tagliato in testa il traguardo di Tavira, prendendosi la prima maglia di leader della generale. Per il corridore della Soudal Quick-Step arriva oggi la prima vittoria stagionale, la venticinquesima della sua giovane e promettente carriera. La frazione, da Vila Real de Santo Antonio a Tavira (183.5 chilometri), è partita con una lunga fuga di nove corridori: Noah Campos (Team Tavira Credito Agricola), Viacheslav Ivanov (Feirense Beeceler), Andrè Ribeiro e Jose Miguel Moreira (GI Group Holding – Simoldes – UDO), Enzo Leijnse (Anicolor Campicarn), João Silva (Feira dos Sofás – Boavista), Tomas Contte (Aviludo-Luoletano-Loulè), Bruno Silva (Tavfer Ovos Matinados-Mortagua) e Diogo Narciso (Credibom LA Alumínios Marcos Car).