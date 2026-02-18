Volontariato giovani e sviluppo | il V incontro territoriale Cesvolab a Grottaminarda
Il V incontro territoriale del Cesvolab si svolge a Grottaminarda, a causa della crescente attenzione dei giovani al volontariato locale. L’evento si terrà domani, giovedì 19 febbraio, alle 18, presso la sala comunale del paese, dove si discuterà di progetti di sviluppo e coinvolgimento giovanile. La partecipazione di molti ragazzi e volontari mostra un interesse reale per il ruolo del volontariato nel rafforzare la comunità. L’appuntamento si concentra sul supporto alle attività di volontariato nel territorio.
Nuovo incontro territoriale del CSV Irpinia Sannio ETS - Cesvolab, questa volta a Grottaminarda. L'appuntamento è per domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 18.00, presso il Centro Pastorale "San Tommaso d'Aquino". Questo V incontro si concentrerà su “Nuovi bisogni, nuovi linguaggi. Giovani, partecipazione e trasformazione culturale” e sarà aperto a soci, enti del terzo settore, associazioni, volontari, istituzioni e cittadini. Saranno presenti tra gli altri il vescovo, monsignor Sergio Melillo, il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera e naturalmente il presidente del CSV Irpinia Sannio ETS – Cesvolab, Raffaele Amore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
