Grottaminarda attivo il servizio Doposcuola territoriale

A Grottaminarda è stato avviato il servizio di “Doposcuola territoriale”, disponibile presso i locali comunali di Piazzetta San Giovanni. L’iniziativa offre supporto agli studenti del territorio, favorendo un ambiente di studio e crescita educativa. Il servizio si rivolge alle famiglie che desiderano un aiuto per le attività scolastiche dei propri figli, contribuendo a creare una rete di sostegno e collaborazione tra scuola, enti locali e cittadini.

