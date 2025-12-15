Marx a Grottaminarda | un incontro per capire il capitalismo contemporaneo

Il 20 dicembre a Grottaminarda, il Caffè Letterario Castello D'Aquino ospiterà un incontro pubblico gratuito dedicato a Karl Marx e al suo capolavoro, Il Capitale. Un’occasione per approfondire il pensiero marxista e analizzare le dinamiche del capitalismo contemporaneo attraverso gli occhi del filosofo tedesco.

GROTTAMINARDA (AV) – Il 20 dicembre alle ore 19:00, il Caffè Letterario Castello D'Aquino ospiterà un incontro pubblico gratuito dedicato a Karl Marx e al Capitale, un’occasione per riscoprire il filosofo ed economista tedesco come chiave di lettura delle crisi contemporanee.L’iniziativa è curata. Avellinotoday.it

