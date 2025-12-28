Volley a2 donne | avanti 2-0 le biancoblù perdono La Clai parte bene ma poi si butta via Una super Malik non basta contro Altino
CLAI IMOLA 2 TENAGLIA ALTINO 3 (25-13; 25-22; 19-25; 23-25; 5-15) CLAI IMOLA: Hoogers 11, Schena, Cavalli, Salvatori 6, Novello 6, Vecchi, Malik 24, Gambini, Romano, Osana, Foresi 2, Bulovic 14, Busolini 7. All. Bendandi. TENAGLIA ALTINO: Fini, Monaco, Polesello 4, Pili, Murmann 14, Marchesini 12, Tesi, Passaro, Ndoye 3, Trampus 5, Farelli, Sassolini 10, Bagnoli 2, Siakretava 23- All. Ingratta. Arbitri: De Nard e Galteri.. La Clai ha perso due volte. La squadra di Bendandi era avanti 2-0 e gli mancata la possibilità di chiudere i conti; la seconda sconfitta è aver perso con una concorrente diretta per il quinto posto che porta alla Poule Promozione regalando la salvezza con grande anticipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Volley A2 donne: netta sconfitta in veneto. La Clai di Bendandi ci prova solo nel primo set. Non basta una super Malik contro Altafratte
Leggi anche: Volley A2 donne, le ragazze di Bendandi ribaltano il match. La Clai abbonata al tie-break stavolta rialza la testa. Malik, Hoogers e Bulovic fanno la differenza in Friuli
Volley a2 donne: avanti 2-0 le biancoblù perdono. La Clai parte bene, ma poi si butta via. Una super Malik non basta contro Altino; La Clai, avanti 2-0, subisce la rimonta furente di Altino: le abruzzesi si impongono al tie-break dopo oltre due ore di battaglia; Volley A2 femminile, Olidata è il nuovo Platinum Sponsor della Smi Roma; Volley A2 femminile: oggi la Olio Pantaleo ospita PanBiscò Altamura.
Volley A2 donne: ore 17. La Clai aspetta Altino per tornare a correre - Alle 17 la Clai gioca al PalaRuggi l’ultima sfida del 2025, le imolesi affrontano il Tenaglia Altino quinto in ... ilrestodelcarlino.it
Volley A2 donne: le ragazze del tecnico Bendandi sono reduci da alcune sconfitte pesanti. La Clai deve recuperare subito il passo giusto. Dal (quasi) quarto posto all’ottavo ... - Le sconfitte delle ultime settimane hanno fatto scivolare la Clai dal quinto, quasi quarto posto, all’ottavo attuale. sport.quotidiano.net
Volley serie A2 donne, ore 17 al PalaRuggi arriva la prima in classifica. Le biancoblù devono riscattarsi. La Clai ci prova contro la capolista Talmassons. Busolini: "Vogliamo ... - Il pronostico è tutto dalla parte della squadra ospite, ma le gare bisogna giocarle. sport.quotidiano.net
Volley B2 donne, la Fenix Faenza ha chiuso il 2025 con una vittoria convincente - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.