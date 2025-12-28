CLAI IMOLA 2 TENAGLIA ALTINO 3 (25-13; 25-22; 19-25; 23-25; 5-15) CLAI IMOLA: Hoogers 11, Schena, Cavalli, Salvatori 6, Novello 6, Vecchi, Malik 24, Gambini, Romano, Osana, Foresi 2, Bulovic 14, Busolini 7. All. Bendandi. TENAGLIA ALTINO: Fini, Monaco, Polesello 4, Pili, Murmann 14, Marchesini 12, Tesi, Passaro, Ndoye 3, Trampus 5, Farelli, Sassolini 10, Bagnoli 2, Siakretava 23- All. Ingratta. Arbitri: De Nard e Galteri.. La Clai ha perso due volte. La squadra di Bendandi era avanti 2-0 e gli mancata la possibilità di chiudere i conti; la seconda sconfitta è aver perso con una concorrente diretta per il quinto posto che porta alla Poule Promozione regalando la salvezza con grande anticipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley a2 donne: avanti 2-0 le biancoblù perdono. La Clai parte bene, ma poi si butta via. Una super Malik non basta contro Altino

