Volley A2 donne | ore 17 al PalaRuggi è di scena Altamura alle ragazze biancoblù servono i tre punti La Clai punta dritta al quinto posto Foresi | Abbiamo voglia di riscatto
Parte questo pomeriggio il girone di ritorno della prima fase di serie A2, la Clai giocherà al PalaRuggi (inizio ore 17) affrontando l’ Altamura. Una partita di vitale importanza per le imolesi in lotta per il quinto posto che porta alla Poule Promozione e non alla Poule Retrocessione. Nelle prossime 9 gare le biancoblù andranno a caccia del miglior piazzamento possibile, la classifica è piuttosto corta e servirà una grande continuità di rendimento per centrare subito la permanenza in serie A2 giocando poi la seconda fase con più tranquillità e la certezza di essere ancora nella seconda categoria nazionale anche nell’annata 20262027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
