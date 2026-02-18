Alla Korea House, gli ospiti scoprono il vero volto della cultura coreana, tra partite ispirate a Squid Game e assaggi di specialità come la fish cake, uno dei piatti più amati dello street food locale. La presenza di queste attività dimostra che il centro non si limita alle competizioni olimpiche, ma offre un’immersione autentica nelle tradizioni del Paese. Un esempio concreto è la dimostrazione di come si prepara la fish cake, un piatto che racconta molto della cucina di strada sudcoreana.

( a skanews) — Una partita a uno dei giochi resi celebri da Squid Game o un assaggio di cibo tradizionale, fra cui la tipica fish cake ( Eomuk ) regina dello street food sudcoreano. Leggi anche › Oltre lo sport: aperitivi, esperienze e molto altro a Milano Cortina 2026 In queste Olimpiadi di Milano Cortina, la Korea House è una delle case delle Nazioni più amate: ha conquistato tifosi e turisti macinando record di visitatori, fino a raggiungere il picco di 3.200 persone in un solo giorno. Complice del successo sicuramente la bellezza del luogo in cui è stata allestita: la splendida Villa Necchi Campiglio, gioiello delle dimore storiche milanesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Volete scoprire il segreto della "glass skin" o creare il rossetto perfetto per il vostro incarnato? Alla Korea House non si guarda solo allo sport olimpico

