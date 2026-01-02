La Juventus è alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La dirigenza valuta diverse opzioni, tra cui un possibile innesto low cost per coprire l'assenza di Vlahovic durante i mesi invernali, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza compromettere il budget. La strategia si concentra su opportunità di mercato che possano assicurare continuità e qualità all’attacco bianconero.

Calciomercato Juventus, caccia al vice Vlahovic: il serbo non parte ma rientrerà soltanto in primavera, la dirigenza valuta un innesto low cost. L’infortunio di Dusan Vlahovic ha inevitabilmente stravolto i piani invernali della Juventus, costringendo la società a rivedere le proprie priorità strategiche per la sessione di gennaio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’emergenza nel reparto offensivo è diventata il tema centrale alla Continassa: il bomber serbo, vittima di un serio problema muscolare che ha richiesto un intervento chirurgico, starà ai box fino in primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, non si esclude questo colpo nelle prossime settimane: la dirigenza andrà a caccia di opportunità per il reparto. Il piano

Juventus, come stanno i conti in vista di gennaio. Sì a scambi e affari low cost. Il colpo Frattesi possibile a una condizione - La Juventus e il popolo bianconero sognano in grande in campo grazie all'apporto che Luciano Spalletti è riuscito a dare alla squadra e ad una classifica che ancora non può escludere la Vecchia ... calciomercato.com