Vlahovic Juve futuro ormai segnato | niente rinnovo del contratto in scadenza ecco le prossime mosse Cosa dobbiamo aspettarci

Dopo le recenti indiscrezioni, è ormai certo che Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, in scadenza quest’estate. La società ha deciso di non avviare trattative, aprendo la strada a una possibile cessione a parametro zero. Resta da capire quali saranno le prossime mosse, sia per il club che per l’attaccante, e quali implicazioni avrà questa scelta sul mercato estivo.

Vlahovic Juve: nessuna trattativa per il rinnovo, l'attaccante lascerà il club bianconero in estate senza costi di cartellino. Futuro ormai segnato. La lunga e tormentata storia d'amore tra la Juventus e il suo numero nove è giunta all'epilogo più amaro e clamoroso. Secondo quanto riportato con assoluta fermezza dall'edizione odierna di Tuttosport, il destino tra Vlahovic e la Juve è ormai scritto in maniera indelebile e non prevede più lieti fine o colpi di scena dell'ultimo minuto. Le estenuanti trattative per il prolungamento dell'accordo, che hanno tenuto banco per mesi negli uffici della Continassa tra incontri interlocutori e silenzi tattici, si sono definitivamente arenate portando a una rottura insanabile.

