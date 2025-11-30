Evelina Sgarbi sul padre Vittorio | Chiuso in stanza perché ha tentato il suicidio Ho denunciato per maltrattamenti

Evelina Sgarbi ospite di Verissimo ha rivelato di aver "denunciato per maltrattamenti e circonvenzione d'incapace" chi è attorno al padre Vittorio che ha permesso le sue interviste in tv. "Ha provato a buttarsi giù dal terrazzo", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

