Vittorio Brumotti che fine ha fatto dopo l’addio a Striscia la Notizia

Dopo l’addio a Striscia la Notizia, molti si chiedono cosa abbia fatto Vittorio Brumotti. Il famoso inviato, noto per le sue imprese in bicicletta e le operazioni contro lo spaccio, ha scelto di mantenere un basso profilo. Ecco gli aggiornamenti sulla sua vita e le sue attività recenti.

Dov'è finito Vittorio Brumotti dopo l'uscita di scena da Striscia la Notizia? Una domanda che molti telespettatori si sono fatti, abituati com'erano a vederlo sfrecciare in bicicletta tra servizi ad alto rischio e blitz contro lo spaccio. Il campione di bike trial infatti non tornerà nel programma di Antonio Ricci nel 2026, che dall'access prime time si sposta in prima serata con 5 appuntamenti simbolo. Quello di Brumotti, però, non è un addio alla televisione, ma di una fase nuova, diversa, che mette insieme informazione, racconto del territorio e una sfida professionale tutta da scoprire.

Vittorio Brumotti, il suo lavoro dopo l’addio a Striscia la Notizia: la svolta che sorprende - Dove lavora oggi, cosa fa in tv e perché la sua nuova fase ha sorpreso il pubblico. donnaglamour.it

Vittorio Brumotti cambia casa televisiva. Dopo anni a Striscia la Notizia approda su Rete4 nella trasmissione di Tommaso Labate, Realpolitik. #Brumotti #StriscialaNotizia #Rete4 #Realpolitik #TommasoLabate - facebook.com facebook

