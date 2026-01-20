Tutte le ex famose di Vittorio Brumotti | da Giorgia Pamas a Roberta Zoppas

Scopri tutte le ex relazioni di Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia La Notizia. Tra le sue frequentazioni si annoverano figure come Giorgia Palmas e Roberta Zoppas, con cui ha avuto storie significative. Questa panoramica offre un quadro chiaro e aggiornato delle sue relazioni passate, senza enfasi o sensazionalismi.

Prima di Roberta Zoppas, ultima ex di Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia La Notizia ha avuto una relazione con Giorgia Palmas. Oggi il campione di bike trial sarà ospite del secondo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Quando muoveva i primi pass nel mondo dello spettacolo e continuava a racimolare record nel bike trial, Vittorio intraprendeva una relazione con Roberta Armani, nipote del compianto stilista. I due hanno vissuto una storia d’amore tra il 2009 ed il 2011 che è arrivata sulle prime pagine dei giornali di gossip. Sulla relazione Brumotti aveva dichiarato: Chi sono le ex di Vittorio Brumotti: la storia con Giorgia Palmas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

