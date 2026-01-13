I Gemelli di Guidonia al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti

I Gemelli di Guidonia tornano sul palco al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti, proponendo un repertorio rivisitato dei grandi classici della musica italiana e internazionale. L'evento si inserisce nel progetto Intelligenza Musicale 2, offrendo un approccio moderno e accurato alle canzoni più amate, senza rinunciare alla qualità e alla sobrietà interpretativa. Un’occasione per ascoltare musica di sempre con un tocco contemporaneo.

Perché fermarsi alla nostalgia quando si può rimettere mano ai grandi classici della musica italiana e internazionale con una spinta decisamente contemporanea? Con Intelligenza Musicale 2.0, i Gemelli di Guidonia tornano in scena con uno spettacolo (il 16 gennaio al Teatro Curci di Barletta e il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

