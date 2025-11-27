A Montesilvano visite mediche gratuite per la prevenzione oncologica maschile

Visite mediche gratuite per la prevenzione oncologica maschile nel pala Dean Martin di Montesilvano nella giornata di domenica 30 novembre.Saranno gli uomini i protagonisti della nuova campagna di screening per la prevenzione oncologica denominata “Lilt for Men – Nastro Blu 2025”.Come spiega. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

