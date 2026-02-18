Alla scoperta di Cupramontana | visite gratuite per la Girnata Internazionale della Guida

Il Comune di Cupramontana organizza visite guidate gratuite in occasione della Girnata Internazionale della Guida. La manifestazione si svolge dal 20 al 23 febbraio e invita i visitatori a scoprire i luoghi più nascosti del borgo. Le guide accompagneranno i partecipanti lungo strade strette e piazze poco note, rivelando dettagli storici e curiosità. L’iniziativa mira a far conoscere meglio la città ai turisti e agli appassionati di cultura. Le visite si svolgeranno ogni giorno alle 10 e alle 15, con appuntamento in piazza della Libertà.

Cupramontana (Ancona), 18 febbraio 2025- C'è un modo diverso di guardare i borghi che attraversiamo ogni giorno: farlo attraverso gli occhi di chi, per professione, ne custodisce e ne racconta la storia. In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Association, il gruppo 'Guide delle Marche' propone un weekend di itinerari insoliti e affascinanti. Tra i comuni protagonisti della regione spicca Cupramontana, che domenica prossima aprirà le sue porte per una visita guidata d'eccezione, completamente gratuita. L'iniziativa, promossa a livello nazionale dall'Angt (Associazione Nazionale Guide Turistiche) e supportata da Italia Nostra, mira a valorizzare il patrimonio culturale italiano e, contemporaneamente, a sottolineare l'importanza delle guide turistiche professionali abilitate.