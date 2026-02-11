Padova dall' alto | la visita guidata alla Specola
La Specola di Padova apre le sue porte ai visitatori domenica 22 febbraio. La visita guidata permette di salire sull’antica torre medievale, uno dei luoghi più affascinanti della città. Il ritrovo è alle 9, pronti a scoprire da vicino questa parte storica di Padova.
Scopriamo assieme uno dei luoghi più affascinanti di Padova: l'antica torre medievale che oggi tutti conosciamo con il nome di Specola! Appuntamento domenica 22 febbraio, il ritrovo 09.50 circa in Piazzetta San Michele. In passato però era chiamata Torlonga e la sua funzione era ben diversa da quella che conosciamo noi oggi, potremmo dire che i cittadini l'avrebbero volentieri abbattuta in quanto era un luogo di prigionia e torture. Solo nel 700 assume la funzione di osservatorio, diventando uno dei più prestigiosi d’Europa, ma la sua storia è ricca ed è stata protagonista di vicende fondamentali nella storia cittadina.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
