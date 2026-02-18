Dusko Ivanovic ha deciso di cambiare approccio, dopo aver affrontato una serie di sconfitte, e ora chiede ai suoi giocatori di mantenere la calma. La Virtus Bologna si prepara alla sfida contro Torino senza il playmaker Pajola, fermo per infortunio, e il coach serbo insiste sul fatto che tutti devono dare di più in campo. Durante gli allenamenti, Ivanovic si concentra su parole di incoraggiamento e strategie più pacate, lontano dalle sue consuete urla in panchina. La squadra ha bisogno di reagire, e lui spiega che il successo dipende dalla calma e dalla concentrazione di ogni giocatore.

"Se vogliamo vincere, dobbiamo rimanere calmi e tranquilli". Avete presente Dusko Ivanovic in panchina? Le ’cazziate’ ai giocatori, le spiegazioni concitate – a chi è in panchina – su cosa hanno sbagliato i compagni in campo? Beh, alla vigilia di Torino, con l’immancabile cappellino calato sulla fronte, Dusko dispensa carezze e apprezzamenti. Chiede, com’è nel suo costume energia e, indovinata un po’? – tanta difesa –, ma si presenta con una certa aplomb quasi britannica. "Ci mancherà Pajola – commenta –. Lui è il nostro leader, uno che dà energia e che organizza il gioco. Ecco, i compagni sanno fin d’ora che, a Torino, come nelle ultime gare, dovranno fare qualcosa di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, le regole di Dusko. "Siamo senza Pajola. Tutti devono dare di più»

Dusko Ivanovic: Pajola è il capitano, gli altri devono guadagnarsi il ruoloDusko Ivanovic ha dichiarato che Marco Pajola è il capitano, e gli altri devono dimostrare di meritarsi quel ruolo.

Alessandro Pajola operato, Virtus Bologna senza il playmakerOggi Alessandro Pajola è stato operato al ginocchio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.