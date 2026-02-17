Dusko Ivanovic | Pajola è il capitano gli altri devono guadagnarsi il ruolo

Dusko Ivanovic ha dichiarato che Marco Pajola è il capitano, e gli altri devono dimostrare di meritarsi quel ruolo. Durante la Coppa Italia, il tecnico si concentra sulle strategie di gioco e sulle relazioni tra i giocatori, sottolineando che nessuno ha ancora conquistato il posto da leader. Pajola, già punto di riferimento in squadra, lavora per mantenere la sua posizione, mentre gli altri cercano di emergere e convincere il coach. La competizione mette in evidenza i diversi approcci dei giocatori e la loro capacità di adattarsi alle richieste del mister.

Nel contesto della Coppa Italia si analizzano le indicazioni di gioco e le dinamiche di gruppo proposte dal tecnico in carica. L'attenzione è rivolta all'equilibrio tra leadership interna, ruoli assunti dai giocatori e l'importanza di una difesa solida come fondamento della manovra offensiva. dusko ivanovic ha evidenziato Pajola come capitano e elemento di energia e leadership, sottolineando che altri componenti devono assumere responsabilità simili. Nelle ultime uscite sono emerse difficoltà in alcune posizioni che hanno richiesto adattamenti, ma in questa cornice ogni giocatore può contribuire in modo significativo.