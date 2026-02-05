Oggi Alessandro Pajola è stato operato al ginocchio. Il playmaker della Virtus Bologna ha subito un intervento di regolarizzazione del menisco esterno del ginocchio sinistro. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle prossime partite, mentre i medici monitorano la sua ripresa.

In data odierna è stato eseguito un intervento di regolarizzazione del menisco esterno del ginocchio sinistro su Alessandro Pajola. L’operazione è stata realizzata al GVM-Salus Hospital di Reggio Emilia e verrà seguita da un percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario del club. La procedura è stata condotta dal Dottor Rodolfo Rocchi e si è svolta in data odierna presso la struttura indicata. A seguito dell’intervento, le cure post-operatorie saranno coordinate dal team Isokinetic e monitorate dal personale medico del club, con l’obiettivo di avviare rapidamente la riabilitazione mirata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Alessandro Pajola operato, Virtus Bologna senza il playmaker

Approfondimenti su Alessandro Pajola

La Virtus Bologna perde Alessandro Pajola a causa di un infortunio al ginocchio.

In una sfida di Eurolega, Virtus Bologna affronta il Pireo senza Morgan, Pajola e Diouf.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alessandro Pajola

Argomenti discussi: Virtus Bologna; Virtus Il sogno play-in ora è più lontano; Virtus Bologna, Alessandro Pajola verrà operato al ginocchio nei prossimi giorni; Tegola per la Virtus Bologna, Pajola fuori gioco: si dovrà operare.

Virtus Bologna: Alessandro Pajola è stato operato al meniscoAlessandro Pajola é stato sottoposto in data odierna ad intervento di regolarizzazione meniscale esterna del ginocchio sinistro presso il GVM-Salus Hospital di Reggio Emilia ... pianetabasket.com

Basket, tegola per la Virtus Bologna: Alessandro Pajola si opera al meniscoBrutto colpo per la Virtus Bologna che perde Alessandro Pajola per un infortunio al ginocchio. Il capitano dei campioni d'Italia si sottoporrà ad un'operazione chirurgica: i tempi di recupero verranno ... sport.sky.it

ALESSANDRO PAJOLA SI OPERA E Momo Diouf lavora in vista del match con Brescia. facebook

Virtus Bologna will have Alen Smailagic back for tomorrow’s game against ASVEL Villeurbanne. Alessandro Pajola will be sidelined for around two months, while Matt Morgan will miss the game and is considered day-to-day with an ankle sprain. Virtu x.com