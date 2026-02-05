Alessandro Pajola operato Virtus Bologna senza il playmaker

Da mondosport24.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Alessandro Pajola è stato operato al ginocchio. Il playmaker della Virtus Bologna ha subito un intervento di regolarizzazione del menisco esterno del ginocchio sinistro. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle prossime partite, mentre i medici monitorano la sua ripresa.

In data odierna è stato eseguito un intervento di regolarizzazione del menisco esterno del ginocchio sinistro su Alessandro Pajola. L’operazione è stata realizzata al GVM-Salus Hospital di Reggio Emilia e verrà seguita da un percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario del club. La procedura è stata condotta dal Dottor Rodolfo Rocchi e si è svolta in data odierna presso la struttura indicata. A seguito dell’intervento, le cure post-operatorie saranno coordinate dal team Isokinetic e monitorate dal personale medico del club, con l’obiettivo di avviare rapidamente la riabilitazione mirata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

alessandro pajola operato virtus bologna senza il playmaker

© Mondosport24.com - Alessandro Pajola operato, Virtus Bologna senza il playmaker

Approfondimenti su Alessandro Pajola

Basket, la Virtus Bologna perde Alessandro Pajola: infortunio e operazione

La Virtus Bologna perde Alessandro Pajola a causa di un infortunio al ginocchio.

Virtus Bologna senza Morgan, Pajola e Diouf nella sfida al Pireo

In una sfida di Eurolega, Virtus Bologna affronta il Pireo senza Morgan, Pajola e Diouf.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alessandro Pajola

Argomenti discussi: Virtus Bologna; Virtus Il sogno play-in ora è più lontano; Virtus Bologna, Alessandro Pajola verrà operato al ginocchio nei prossimi giorni; Tegola per la Virtus Bologna, Pajola fuori gioco: si dovrà operare.

alessandro pajola operato virtusVirtus Bologna: Alessandro Pajola è stato operato al meniscoAlessandro Pajola é stato sottoposto in data odierna ad intervento di regolarizzazione meniscale esterna del ginocchio sinistro presso il GVM-Salus Hospital di Reggio Emilia ... pianetabasket.com

alessandro pajola operato virtusBasket, tegola per la Virtus Bologna: Alessandro Pajola si opera al meniscoBrutto colpo per la Virtus Bologna che perde Alessandro Pajola per un infortunio al ginocchio. Il capitano dei campioni d'Italia si sottoporrà ad un'operazione chirurgica: i tempi di recupero verranno ... sport.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.