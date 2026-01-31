Viola gli arresti domiciliari ora è in carcere

Un uomo di 37 anni di Sezze è finito in carcere dopo aver violato più volte gli arresti domiciliari. Era già noto alle forze di polizia e questa volta i carabinieri della stazione di Latina Scalo sono intervenuti per portarlo in cella. L’uomo, che aveva l’obbligo di rimanere a casa, è stato trovato fuori e ora dovrà rispondere di nuovo davanti alla legge.

Più volte ha violato le restrizioni degli arresti domiciliari, e ora è stato condotto in carcere. È capitato a un cittadino rumeno 37enne, residente a Sezze, già noto alle forze di polizia, nei confronti del quale i carabinieri della stazione di Latina Scalo hanno dato esecuzione alla misura di.

