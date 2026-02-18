Vinicius-Prestianni bufera per accuse di razzismo in Champions League

Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha accusato Gianluca Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti durante la partita contro il Benfica, giocata ieri sera. La discussione è scoppiata dopo che il calciatore brasiliano ha segnalato di aver udito parole offensive rivolte a lui dai tifosi e dallo stesso avversario, creando un caso che sta facendo discutere il mondo del calcio.

(Adnkronos) – Un'accusa di razzismo scuote la Champions League. Vinicius, attaccante brasiliano del Real Madrid, denuncia di essere stato insultato dall'argentino Gianluca Prestianni durante il match giocato ieri sul campo del Benfica. Vinicius, dopo il gol realizzato al 51', sarebbe stato oggetto di insulti razzisti dall'avversario. Le immagini mostrano Prestianni che, coprendosi la bocca con la maglietta, si rivolge a Vinicius. Il brasiliano, dopo le parole pronunciate dal rivale, scatta verso l'arbitro François Letexier, che ferma il match per 8 minuti. Il caso si trascina anche nel dopo partita, con le dichiarazioni dei due protagonisti.