Vinicius ha accusato Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti, scatenando il caos durante la partita al Da Luz. La tensione si è alzata quando i commenti offensivi sono stati ascoltati dai presenti, portando alla sospensione momentanea della gara. Il club madrileno ha confermato di aver presentato denuncia alle autorità sportive, mentre i testimoni hanno confermato di aver udito parole discriminanti.

Il Real Madrid e il calcio europeo tremano dopo il caos razzismo esploso al Da Luz durante il match contro il Benfica, che ha portato all’attivazione del protocollo anti-razzismo FIFA. L’attaccante dei blancos, Vinicius, dopo aver siglato la rete del vantaggio, ha interrotto il gioco accusando formalmente l’avversario Gianluca Prestianni di avergli rivolto insulti discriminatori. Il direttore di gara, il francese Francois Letexier, ha congelato la sfida per dieci minuti, incrociando le braccia a formare una “X” per segnalare la procedura d’emergenza allo stadio. “Non tollero che si prosegua in questo clima, mi sono sentito profondamente offeso da quanto udito in campo”, avrebbe riferito il fuoriclasse brasiliano sedendosi polemicamente in panchina prima della ripresa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Scandalo Lisbona: Vinicius “denuncia” Prestianni, match sospeso per razzismo

Vinicius esulta così e accusa di razzismo Prestianni: l'arbitro ferma la partitaVinicius ha festeggiato con entusiasmo il suo gol, poi ha accusato un episodio di razzismo che ha scatenato l’interruzione della partita.

Vinicius-gol, provocazione e accuse: "Prestianni mi ha chiamato scimmia". Benfica-Real sospesa 8'Vinicius ha segnato un gol e ha poi rivolto una frase ritenuta provocatoria, accusando Prestianni di averlo chiamato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.