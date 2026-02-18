Vinicius ha festeggiato con entusiasmo il suo gol, poi ha accusato un episodio di razzismo che ha scatenato l’interruzione della partita. L’arbitro ha deciso di fermare il match dopo le proteste del giocatore, che ha mostrato un cartellino rosso al tifoso coinvolto. La scena si è verificata nel secondo tempo, quando il brasiliano ha subito insulti dalla tribuna e ha deciso di reagire. La partita tra Benfica e Real Madrid si è conclusa con un risultato di 0-1, ma l’attenzione si è spostata sull’accaduto fuori dal campo.

Succede di tutto all'Estadio da Luz di Lisbona, dove il Real Madrid ha battuto 0-1 il Benfica nell'andata dei playoff di Champions League. Dopo aver segnato il gol decisivo, con tanto di esultanza provocatoria nei confronti dei tifosi avversari, Vinicius è corso dall'arbitro per denunciare un episodio di razzismo in campo. Il brasiliano pare abbia riferito di aver sentito la parola "scimmia" pronunciata nei suoi confronti da parte dell'argentino del Benfica Prestianni, che nell'insultarlo si sarebbe anche coperto la bocca con la maglia. L'arbitro ha attivato così il protocollo anti-razzismo, fermando per qualche istante la partita, che poi è ripresa regolarmente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vinicius esulta così e accusa di razzismo Prestianni: l'arbitro ferma la partita

