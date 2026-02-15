Orban accusa arbitro di razzismo dopo espulsione? Prima il tweet poi Verona smentisce

Gift Orban ha accusato gli arbitri di razzismo dopo essere stato espulso durante la partita contro il Parma. La sua denuncia è arrivata subito dopo l’espulsione, che è avvenuta dopo appena 10 minuti di gioco. L’attaccante dell’Hellas Verona aveva scritto un tweet in cui affermava di aver subito comportamenti discriminatori. Tuttavia, successivamente, il club di Verona ha smentito le accuse, chiarendo che l’espulsione non aveva nulla di razzista.

(Adnkronos) – Gift Orban accusa gli arbitri di razzismo? L’attaccante dell’Hellas Verona è stato espulso oggi, domenica 15 febbraio, dopo soli 10 minuti di gioco durante il match contro il Parma, poi perso 2-1 dagli scaligeri. Alla base della decisione del direttore di gara Pairetto ci sarebbe un parola di troppo urlata da Orban proprio all’indirizzo dell’arbitro. Un espulsione nata da una protesta eccessiva, insomma, che però, secondo Orban, potrebbe nascondere altro. “Espulso per aver protestato contro una decisione. Come giocatore nero in Italia, non posso ignorare quanto spesso veniamo trattati in modo diverso”, ha scritto un account che sembrava appartenere all’attaccante nigeriano su X, “amo questo gioco e tutto ciò che chiedo è correttezza, rispetto e parità di trattamento in campo”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gift Orban ha accusato gli arbitri italiani di razzismo dopo essere stato espulso durante una partita.

La partita tra Verona e Udinese si è conclusa con un pareggio 1-1, con Atta e Orban tra i protagonisti.

