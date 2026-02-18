Vincenzo Tortora entra in Visa per dirigere il marketing del mercato italiano

Vincenzo Tortora ha iniziato a lavorare in Visa come direttore marketing per il mercato italiano, spinto dalla crescita del settore digitale e dalla richiesta di soluzioni di pagamento più moderne. Per lui, questa nuova posizione rappresenta un passo importante, dato che porterà nuove strategie per conquistare clienti e aziende. Tra le sue prime iniziative ci sono campagne pubblicitarie mirate e collaborazioni con startup innovative, per rafforzare la presenza del marchio nel Paese.

Vincenzo Tortora entra in Visa con il ruolo di Marketing director per il mercato italiano, rafforzando così la leadership del brand nel settore dei pagamenti digitali e dell'innovazione tecnologica.