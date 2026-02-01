Tra gli Epstein Files spunta il nome di un hacker italiano | chi è Vincenzo Iozzo e cosa c’entra

L’elenco di documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti comprende anche il nome di Vincenzo Iozzo, un esperto italiano di sicurezza informatica. La sua presenza tra i file ha attirato l’attenzione, anche perché si tratta di un nome noto nel settore. Iozzo non è coinvolto in modo ufficiale, ma il suo nome compare tra le informazioni emerse dai file, aggiungendo un nuovo capitolo alla vicenda che ha già fatto scalpore.

Tra i milioni di documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia Usa sul caso Epstein, spunta anche il nome di Vincenzo Iozzo, un noto esperto italiano di sicurezza informatica. Nato in Calabria e laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano nel 2010, Iozzo ha alle spalle una carriera internazionale di grande rilievo nel settore della cyber-sicurezza. Nell'archivio Epstein il suo nome – scrive il Corriere della Sera – appare ben 636 volte, mentre la variante «Lozzo», probabilmente un errore di trascrizione dei sistemi Ocr, compare 1.732 volte. Chi è Vincenzo Iozzo. La carriera di Iozzo è segnata da numerosi successi.

