Vincenzo Riili è stato nominato Head of Global Marketing di Ikea Retail. Con oltre vent’anni di esperienza nei settori dei beni di consumo e della tecnologia, Riili si occuperà di coordinare le strategie di marketing a livello internazionale, contribuendo allo sviluppo delle attività del brand. La sua figura rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza globale di Ikea, puntando su innovazione e sostenibilità.

Ikea Retail ha affidato a Vincenzo Riili il ruolo di Head of Global Marketing. Il manager vanta un’esperienza di oltre due decenni nel mondo del marketing, maturati nei settori dei beni di consumo e della tecnologia. Prima di entrare nel colosso svedese dell’arredamento, Riili è stato per un decennio Chief Marketing Officer di Google per Italia, Spagna e Portogallo, occupandosi di prodotti chiave come Google Ads, YouTube, Android e Gemini. In precedenza aveva lavorato in Unilever e in PepsiCo. La nomina di Riili arriva a stretto giro da quella di Marco Galimberti come Country Marketing Manager per l’Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Vincenzo Riili a capo del marketing globale di Ikea

