Villaggio vacanze abusivo cancellato dalla costa | restituiti 14mila metri quadrati di demanio pubblico

Da casertanews.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Santa Maria ha disposto il sequestro di un villaggio vacanze abusivo a Mondragone, causando la restituzione di 14.000 metri quadrati di demanio pubblico. Dopo otto mesi di indagini e interventi, le autorità hanno rimosso le strutture che avevano occupato illegalmente la costa. Ora, quell’area è di nuovo accessibile a chi vuole trascorrere momenti sulla spiaggia.

Il sequestro aveva riguardato una struttura balneare adibita anche ad area camping, con manufatti fissi e mobili e spazi destinati alla sosta di camper. Secondo quanto accertato nell’ambito dell’attività investigativa, l’area era stata trasformata in un vero e proprio villaggio vacanze, sottraendo alla collettività un tratto significativo di litorale. Oggi, a distanza di otto mesi dall’intervento, tutte le opere sequestrate risultano rimosse. Il litorale è tornato alla sua funzione originaria: spazio pubblico, liberamente e gratuitamente accessibile. Un’azione definita sistematica e strutturata a tutela del territorio costiero, condotta in sinergia con il Comando Regionale della Guardia Costiera.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Negozio abusivo a Lecce: sequestrati 100 metri quadrati, denunciato il titolareNel corso di attività di controllo del territorio a Lecce, i Carabinieri hanno sequestrato un negozio abusivo di 100 metri quadrati e denunciato il titolare.

Perugia, oltre duecento persone in cento metri quadrati: sigilli a un locale abusivoQuesta mattina a Perugia, le forze dell’ordine hanno chiuso un locale abusivo dove si erano radunate circa 237 persone in uno spazio di soli 100 metri quadrati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

villaggio vacanze abusivo cancellatoVillaggio vacanze abusivo cancellato dalla costa: restituiti 14mila metri quadrati di demanio pubblicoOperazione della Guardia Costiera coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: dopo il sequestro d’urgenza dello scorso maggio, completate le demolizioni senza costi per lo Stato. Prosegue il ... casertanews.it

Mondragone, via il villaggio abusivo: restituiti ai cittadini 14mila metri di spiaggiaMondragone ha restituito alla comunità un'area di sabbia libera, riqualificando spazi precedentemente occupati da strutture abusive. cronachedellacampania.it