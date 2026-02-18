Villaggio vacanze abusivo cancellato dalla costa | restituiti 14mila metri quadrati di demanio pubblico

La Procura di Santa Maria ha disposto il sequestro di un villaggio vacanze abusivo a Mondragone, causando la restituzione di 14.000 metri quadrati di demanio pubblico. Dopo otto mesi di indagini e interventi, le autorità hanno rimosso le strutture che avevano occupato illegalmente la costa. Ora, quell’area è di nuovo accessibile a chi vuole trascorrere momenti sulla spiaggia.

Il sequestro aveva riguardato una struttura balneare adibita anche ad area camping, con manufatti fissi e mobili e spazi destinati alla sosta di camper. Secondo quanto accertato nell’ambito dell’attività investigativa, l’area era stata trasformata in un vero e proprio villaggio vacanze, sottraendo alla collettività un tratto significativo di litorale. Oggi, a distanza di otto mesi dall’intervento, tutte le opere sequestrate risultano rimosse. Il litorale è tornato alla sua funzione originaria: spazio pubblico, liberamente e gratuitamente accessibile. Un’azione definita sistematica e strutturata a tutela del territorio costiero, condotta in sinergia con il Comando Regionale della Guardia Costiera.🔗 Leggi su Casertanews.it Negozio abusivo a Lecce: sequestrati 100 metri quadrati, denunciato il titolareNel corso di attività di controllo del territorio a Lecce, i Carabinieri hanno sequestrato un negozio abusivo di 100 metri quadrati e denunciato il titolare. Perugia, oltre duecento persone in cento metri quadrati: sigilli a un locale abusivoQuesta mattina a Perugia, le forze dell’ordine hanno chiuso un locale abusivo dove si erano radunate circa 237 persone in uno spazio di soli 100 metri quadrati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Villaggio vacanze abusivo cancellato dalla costa: restituiti 14mila metri quadrati di demanio pubblicoOperazione della Guardia Costiera coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: dopo il sequestro d’urgenza dello scorso maggio, completate le demolizioni senza costi per lo Stato. Prosegue il ... casertanews.it Mondragone, via il villaggio abusivo: restituiti ai cittadini 14mila metri di spiaggiaMondragone ha restituito alla comunità un'area di sabbia libera, riqualificando spazi precedentemente occupati da strutture abusive. cronachedellacampania.it Vuoi ricevere le migliori offerte per le tue vacanze in villaggio Compila questo modulo e riceverai preventivi su misura con prezzi segreti, che non troverai nemmeno sul nostro sito: facebook