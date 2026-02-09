Questa mattina a Perugia, le forze dell’ordine hanno chiuso un locale abusivo dove si erano radunate circa 237 persone in uno spazio di soli 100 metri quadrati. La situazione era diventata troppo rischiosa, con ambienti troppo affollati e pericolosi. Gli agenti sono intervenuti per mettere fine a questa occupazione irregolare e garantire la sicurezza pubblica.

Perugia, 9 febbraio 2026 - Oltre duecento persone, per l'esattezza 237, stipate in circa 100metri quadrati: spazi " angusti e pericolosi ", li hanno definiti le Forze dell'ordine. Così Polizia e Finanza hanno messo i sigilli ad un locale da ballo del centro storico, facendo scattare il sequestro preventivo. L'operazione nasce in conformità con la strategia di controllo definita dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per garantire il rispetto delle regole, la sicurezza dei cittadini e la legalità nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, oltre duecento persone in cento metri quadrati: sigilli a un locale abusivo

Nel corso di attività di controllo del territorio a Lecce, i Carabinieri hanno sequestrato un negozio abusivo di 100 metri quadrati e denunciato il titolare.

