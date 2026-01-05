Sbloccare la Vigilanza Rai per approvare l’appello sul pacifismo nei talk show | la richiesta della presidente M5s Floridia

La Commissione di Vigilanza Rai si prepara a una seduta straordinaria, sospesa da oltre un anno a causa di ostilità politiche. L’obiettivo è approvare l’appello “No Peace No Panel”, che mira a garantire maggiore spazio alle posizioni pacifiste nei talk show del servizio pubblico. La richiesta, avanzata dalla presidente M5s Floridia, rappresenta un passo importante per promuovere un’informazione equilibrata e inclusiva.

Una seduta straordinaria della Commissione di Vigilanza Rai, bloccata da oltre un anno dal boicottaggio della destra, per approvare “ No Peace No Panel “, l’appello per garantire alle posizioni pacifiste spazi adeguati nelle trasmissioni del servizio pubblico. A chiederla è la presidente dell’organismo, la senatrice M5s Barbara Floridia, nei giorni in cui si apre un nuovo fronte di instabililità mondiale in Venezuela dopo l’attacco Usa. “In un contesto mondiale in cui il diritto internazionale viene sistematicamente calpestato e l’escalation militare è spesso trattata come un fatto inevitabile, serve sempre di più un’informazione del servizio pubblico che restituisca la complessità e proponga riflessioni complete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

