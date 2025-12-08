Jasmine Paolini rivela | Errani dal prossimo anno nel mio team si occuperà della parte tattica

Jasmine Paolini è intervenuta come ospite speciale insieme a Sara Errani nel corso della trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’, visibile su discovery+ e NOVE. Le campionesse olimpiche in carica di doppio, grandi protagoniste delle ultime due vittorie consecutive dell’Italia in BJK Cup, hanno rilasciato una lunga intervista all’interno del programma condotto da Fabio Fazio in attesa di volare tra poche settimane in Australia per l’inizio della nuova stagione tennistica. “ Per il tennis l’Olimpiade è un po’ messa da parte ma da quando lei mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi ho detto ‘va bene’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini rivela: “Errani dal prossimo anno nel mio team, si occuperà della parte tattica”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sara Errani entrerà a far parte a tempo pieno del team che allena Jasmine Paolini Vai su X

2026 Jasmine Paolini ha annunciato la sua squadra in vista della prossima stagione, che è sempre più vicina - facebook.com Vai su Facebook

Paolini rivela: “Sara farà parte del mio team il prossimo anno insieme a Danilo Pizzorno” - Le campionesse olimpiche ospiti del programma “Che Tempo Che Fa” hanno raccontato come si è evoluto il loro rapporto in campo, tra grandi successi e prospettive future Sara Errani e Jasmine Paolini so ... Da tennisitaliano.it