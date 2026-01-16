Al termine della prima fase degli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado, le prime tre di ogni girone sono passate alla seconda fase, formando due gruppi da sei squadre ciascuno. L’Italia si porta dietro i punti conquistati nel primo girone, mantenendo così la possibilità di avanzare nel torneo. La classifica aggiornata della seconda fase riflette lo stato attuale della competizione, con le squadre impegnate a conquistare il passaggio alle fasi finali.

Al termine della prima fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia, le prime tre classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti sono avanzate alla seconda fase, in cui le dodici squadre ancora in corsa sono state suddivise in due gironi da sei. L’Italia si porta dietro i risultati degli scontri diretti con le altre squadre qualificate dal Gruppo D, ed incontrerà le tre selezioni che hanno passato il turno dal Gruppo B, ovvero Grecia, Croazia e Georgia. Azzurri ed ellenici iniziano con 6 punti, Croazia e Romania con 3, Turchia e Georgia con 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto, Europei 2026: la classifica della seconda fase. L'Italia si porta dietro i punti del primo girone

