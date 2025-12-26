Gemitaiz il suo Elsewhere e il rap di oggi | Meglio ottavo con un disco stupendo che primo con un disco che non farei mai – L’intervista

Elsewhere vuol dire altrove, che è il titolo del nuovo album di Gemitaiz, 37 anni, rapper di scuola romana, uno dei più seguiti dell’intero circuito italiano. Un titolo che non casca su quest’opera come una casualità, perché davvero l’album di Davide De Luca, così all’anagrafe, abita terre discografiche quasi inedite. Elsewhere è prima di tutto un’opera rap suonata, a questi 17 brani hanno lavorato alcuni dei migliori musicisti e producer in attività nell’universo urban e non solo, da Rodrigo D’Erasmo a Fabio Rondanini, e ancora Mace, Ceri Wax, Stabber e, naturalmente, la premiata ditta Frenetik & Orang3. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Gemitaiz: “Si fa musica solo per arrivare primi, non amo un disco rap da anni. Il mondo? È horror, dovevo scriverlo”

Leggi anche: Caparezza: «Ho gli apparecchietti acustici, è il primo disco che voi sentirete meglio di me»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gemitaiz ci trasporta ELSEWHERE con il suo nuovo album; Gemitaiz, tappeti musicali che trasportano ELSEWHERE; Gemitaiz racconta “Elsewhere”: «È un premio di consolazione per chi non ce l’ha fatta»; Gemitaiz: “Si fa musica solo per arrivare primi, non amo un disco rap da anni. Il mondo? È horror, dovevo scriverlo.

Gemitaiz racconta “Elsewhere”: «È un premio di consolazione per chi non ce l’ha fatta» - In questa intervista Gemitaiz ci ha parlato del suo nuovo album, "Elsewhere", di resistenza, di ultimi e di cosa pensa della scena di oggi ... billboard.it