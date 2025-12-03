A Trieste l’omaggio dell’Ensemble Symphony Orchestra al M° Morricone 9 marzo 2026
Dopo il successo del primo tour teatrale e dei concerti nei principali festival estivi, l’ Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal M° Giacomo Loprieno, rende nuovamente omaggio al più grande compositore di colonne sonore per il cinema della storia: il M° Ennio Morricone. In Alla scoperta di Morricone – Vol. 2, l’ensemble propone un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano in un concerto che si arricchisce di nuove pagine, in parte meno conosciute, ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del Maestro. L’appuntamento in Friuli Venezia Giulia è per il prossimo 9 marzo 2026, con inizio alle 21. 🔗 Leggi su Udine20.it
