Pedone investito da un carro attrezzi in retromarcia nel Pavese | è gravissimo

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 58 anni è stato investito da un carro attrezzi mentre attraversava la strada a Casteggio, nel Pavese. L’incidente ha provocato gravi ferite e l’uomo è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

