Il gruppo dei Giovani Musulmani di Rimini si è espresso dopo l’incendio che ha danneggiato il centro di preghiera di via Emilia nella notte. La causa dell’incendio resta ancora sconosciuta, ma i giovani chiedono che si faccia chiarezza subito. Un vigile del fuoco ha riferito che le fiamme si sono propagate rapidamente, causando danni significativi alla struttura.

Il gruppo dei Giovani Musulmani di Rimini interviene con un comunicato dopo l’incendio che ha colpito nel cuore della notte la struttura provvisoria del centro di preghiera di via Emilia. Un episodio su cui sono ora in corso accertamenti da parte della polizia di Stato di Rimini chiamata a fare luce sulle cause del rogo. I Giovani Musulmani di Rimini, nel comunicato diffuso ieri, parlano di "una notizia che mai avremmo voluto sentire, un risveglio davvero triste: la struttura provvisoria della nuova moschea di via Emilia è andata in fiamme." Il primo pensiero, spiegano i firmatari, va ai soccorritori: "In queste ore, il primo pensiero e il più sentito ringraziamento vanno ai vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, grazie a Dio non ci sono feriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Vicini ai nostri fratelli. Ora si faccia luce sulle cause del rogo"

