Vicenzutto | L' impatto fisico sarà decisivo contro la Reyer

Vicenzutto, giocatore del Bertram Derthona Tortona, afferma che l’impatto fisico sarà decisivo contro la Reyer Venezia. La squadra piemontese si prepara alla sfida con grande determinazione, concentrandosi sull’aspetto atletico e sulla forza nel pitturato. La partita delle Final Eight 2026 si preannuncia intensa, con i giocatori pronti a dare il massimo. Tortona punta a sfruttare la propria energia per superare Venezia, in una sfida che promette emozioni fino all’ultimo minuto. La palla è ora nelle mani delle due formazioni.

La partecipazione alle Final Eight rappresenta una tappa significativa per la Bertram Derthona Tortona, che per la quarta volta negli ultimi cinque anni si ferma a questo prestigioso torneo nazionale. La squadra si trova ad affrontare un incontro di grande rilevanza contro una delle formazioni più forti del campionato, l’Ohana Reyer Venezia, in una partita che si preannuncia intensa e ricca di pathos. Il successo più recente della squadra di Tortona è arrivato nell’ultimo weekend, con una vittoria in trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari, terminata con il punteggio di 89-82. Questa affermazione ha rappresentato la seconda vittoria consecutiva, dopo un importante successo casalingo contro Pallacanestro Trieste, ottenuto grazie a un secondo tempo di grande spessore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Vicenzutto: "L'impatto fisico sarà decisivo contro la Reyer Matas Jogela: "Pronti a reggere l'impatto fisico dell'Aquila TrentoMatas Jogela ha dichiarato di essere pronto a affrontare l’impatto fisico contro l’Aquila Trento, dopo aver lavorato intensamente in allenamento. Sarà derby italiano agli ottavi di Eurocup: la Reyer sfida TrentoQuesta sera si gioca il derby italiano agli ottavi di Eurocup.