Sarà derby italiano agli ottavi di Eurocup | la Reyer sfida Trento

Questa sera si gioca il derby italiano agli ottavi di Eurocup. La Reyer Venezia ha vinto una partita importante al Taliercio, battendo l’Hapoel Gerusalemme, in testa alla classifica, con il punteggio di 83-80. Ora si prepara a sfidare Trento, nel match che può decidere il passaggio ai quarti di finale.

I risultati del mercoledì disegnano il quadro dei play off. Con la vittoria con l'Hapoel Gerusalemme, per Venezia il fattore campo favorevole: si gioca al Taliercio Il mercoledì sera di Eurocup ha disegnato lo schema dei play-off della competizione, dopo che una straordinaria Reyer ha sconfitto al Taliercio l'Hapoel Gerusalemme capolista (83-80). Per i lagunari c'è il quarto posto in classifica, che vuol dire fattore campo favorevole negli ottavi di finale (si gioca su gara secca). L'avversario sarà l'Aquila Trento, piazzatasi al quinto posto. Un derby italiano quindi che sarà ospitato nel palazzetto mestrino, si gioca il 10 o l'11 marzo (orario e giorno dovrebbero essere comunicati a ore).🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Reyer Trento

L'incontro tra Jannik Sinner e Andrea Darderi agli ottavi degli Australian Open rappresenta un momento importante nel panorama tennistico italiano.

Jannik Sinner ha superato le difficoltà fisiche negli Australian Open, dimostrando tenacia e determinazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Reyer Trento

Argomenti discussi: Coppe europee – Conegliano ai Quarti di Champions, ai Playoff sarà derby italiano Scandicci-Novara e Milano-Olympiacos; Savino Del Bene Volley: sconfitta a Istanbul, sarà derby italiano nei play off di CEV Champions League; Inter-Juventus, un Derby d'Italia a distanza siderale: bianconeri a -12, stavolta non sarà uno scontro diretto; Tabellone Champions League volley femminile 2026: Conegliano ai quarti, derby italiano ai playoff.

ATP Montpellier - Luca Nardi supera Basilashvili: sarà derby con Cobolli agli ottaviPrima vittoria stagionale nel circuito maggiore per lazzurro, che aveva recuperato fiducia la scorsa settimana in Bahrain ... msn.com

Sorteggio Europa League, sarà Bologna-Brann. Agli ottavi rischio derby con la RomaIn caso di passaggio del turno contro i norvegesi, il Bologna potrebbe incrociare la Roma agli ottavi di finale. msn.com

Inter-Juventus sarà una sorta di Derby d'Italia agli antipodi dal punto di vista offensivo: da una parte c'è Lautaro Martinez, dall'altra David e Openda mentre Vlahovic è infortunato. Con l'attuale capocannoniere della Serie A che ha segnato più delle 3 punte bia - facebook.com facebook

Sarà un giovedì da derby al PalaLupe, vi aspettiamo alle 20.30 per la sempre emozionante sfida con la Reyer Venezia! x.com