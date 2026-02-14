Matas Jogela | Pronti a reggere l' impatto fisico dell' Aquila Trento

Matas Jogela ha dichiarato di essere pronto a affrontare l’impatto fisico contro l’Aquila Trento, dopo aver lavorato intensamente in allenamento. La partita tra Dolomiti Energia Trentino e Acqua S. Bernardo Cantù si gioca questa sera e potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. I giocatori delle due squadre si preparano a dare il massimo per ottenere un risultato che potrebbe fare la differenza.

La sfida tra Dolomiti Energia Trentino e Acqua S. Bernardo Cantù chiude una finestra importante della stagione, offrendo un confronto decisivo in chiave classifica prima della pausa dedicata alle Final Eight e agli impegni nazionali. Dopo aver concluso la regular season di EuroCup con un bilancio di 11-7, i bianconeri mirano a consolidare una posizione nelle prime otto e a prepararsi al meglio per gli ottavi contro Venezia. Cantù, invece, cerca punti pesanti per agganciare una zona di relativo recupero e allontanarsi dalla zona critica della graduatoria. La partita della 20ª giornata della LBA Unipol si disputerà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18.