Sea Watch fermo illegale dell' Italia | dovrà risarcire l' ong per 76mila euro

Nel giugno 2019, la comandante di Sea Watch, Carola Rackete, ha deciso di forzare il blocco navale imposto dall’Italia per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa. La Guardia di Finanza ha fermato la nave, ma il tribunale ha stabilito che l’azione era illegale. Ora, l’Italia dovrà pagare 76mila euro di risarcimento all’ong Sea Watch. La sentenza ha suscitato molte reazioni nel dibattito pubblico sulla gestione dei migranti nel paese. La vicenda resta al centro dell’attenzione politica e giudiziaria.

Il tribunale di Palermo ha stabilito che la ong tedesca Sea Watch dovrà essere risarcita dall'Italia per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave Sea Watch 3, nel giugno del 2019. L'episodio fa riferimento al caso legato all'allora comandante della nave Carola Rackete che il 29 giugno di quell'anno forzò il blocco navale di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti nell'isola. Adesso lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre del 2019, quindi spese portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva e spese legali