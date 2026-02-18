Sea Watch fermo illegale | l' Italia dovrà risarcire l' ong con 76mila euro

Nel giugno 2019, Carola Rackete ha forzato il blocco navale italiano per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa, causando un intenso dibattito legale. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che il fermo di Sea Watch era illegale e l’Italia deve pagare 76 mila euro di risarcimento all’ong. La decisione sottolinea come le azioni della capitana abbiano violato i diritti dei migranti e portato a una sanzione economica. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità e le ONG di salvataggio.

Il tribunale di Palermo ha stabilito che la ong tedesca Sea Watch dovrà essere risarcita dall'Italia per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave Sea Watch 3, nel giugno del 2019. L'episodio fa riferimento al caso legato all'allora comandante della nave Carola Rackete che il 29 giugno di quell'anno forzò il blocco navale di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti nell'isola. Adesso lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre del 2019, quindi spese portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva e spese legali. Nel giugno 2019, la comandante di Sea Watch, Carola Rackete, ha deciso di forzare il blocco navale imposto dall'Italia per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa. (ANSA) - PALERMO, 18 FEB - Il tribunale di Palermo ha stabilito che la ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave Sea Watch 3, nel giugno del 2019.