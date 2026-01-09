’Chi come me’ Ispirato alla lezione avvenuta nel centro di salute mentale

Andrée Ruth Shammah interpreta ’Chi come me’ di Roy Chen al Teatro Parenti di Milano, fino al 1° marzo. Lo spettacolo, ispirato alla recente lezione nel centro di salute mentale, affronta temi di identità e appartenenza con sensibilità e profondità. La performance si inserisce nel percorso di riflessione e dialogo promosso dal teatro, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso su esperienze umane universali.

Andrée Ruth Shammah è in scena sino al 1° marzo, nella sala Grande del Teatro Parenti di Milano, con ’Chi come me’ di Roy Chen scrittore, traduttore, drammaturgo stabile del Teatro Gesher, uno dei più importanti teatri israeliani. Il testo è il frutto di una reale esperienza di vita dell’autore avvenuta nel 2019, quando fu contattato e invitato a partecipare a una lezione di teatro in un centro di salute mentale di Tel Aviv. Da questo primo incontro con il personale medico ed alcuni ragazzi ospiti è nata un’intensa frequentazione e l’idea di realizzare un testo per il teatro. In scena le vicende dolorose, tenere e gioiose, le ansie, le fragilità e le paure che bloccano nella loro solitudine un gruppo di adolescenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Chi come me’. Ispirato alla lezione avvenuta nel centro di salute mentale Leggi anche: Sorgenti | Centro di Salute Mentale nel mirino dei ladri: forzano la porta d'ingresso e tentano di saccheggiare gli uffici Leggi anche: Sorgenti, tentato furto al Centro di Salute Mentale: danneggiati infissi e arredi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sbagliando...si inventa! È questa la lezione che abbiamo imparato dal meraviglioso spettacolo Grammatica della fantasia ispirato alle storie di Gianni Rodari e alle invenzioni di Bruno Munari! Attraverso la storia di Sophie abbiamo compreso insieme che l'err - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.