Musica da ripostiglio | sul palco di Ariano la band nazionale

La Proloco i Normanni, con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino, presenta un concerto imperdibile con la band nazionale "Musica da Ripostiglio".

Tempo di lettura: < 1 minuto La Proloco i Normanni, con il Patrocinio del Comune di Ariano Irpino presenta un concerto imperdibile! Sul palco saliranno i nostri amici di “ MUSICA DA RIPOSTIGLIO” Se non li conoscete ancora. preparatevi a una serata pazzesca. I MUSICA DA RIPOSTIGLIO sono una band pop-swing italiana nata a Grosseto, con un sound che mescola swing retrò, sapori gitani e francesi, sirtaki greco, tango, valzer e bolero — il tutto con testi originali, ironici e scanzonati. Sul palco: Luca Pirozzi (voce, chitarra, banjo), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso) ed Emanuele Pellegrini (batteria e percussioni). Anteprima24.it

