Vibonese in lutto | si è spento uomo d’altri tempi e di profondi valori

Pietro Sicari è morto a Paradisoni, frazione di Briatico, lasciando un vuoto tra i residenti. La sua scomparsa, avvenuta questa settimana, è stata causata da una lunga malattia che ha colpito duramente l’uomo negli ultimi mesi. Sicari era conosciuto per il suo impegno nel volontariato e per aver sempre aiutato i vicini. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia, ricordando un uomo che ha dedicato la vita alla solidarietà. La sua perdita viene sentita profondamente da molti abitanti di Paradisoni.

Paradisoni piange Pietro Sicari, un pilastro della comunità vibonese. La piccola frazione di Paradisoni, nel comune di Briatico, piange la scomparsa di Pietro Sicari, figura di riferimento per la comunità vibonese. La sua morte, avvenuta ieri 17 febbraio 2026 nella sua abitazione, lascia un vuoto profondo tra chi lo conosceva per la sua rettitudine e il suo attaccamento ai valori familiari. I funerali saranno celebrati giovedì 19 febbraio alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Un uomo legato alla famiglia e al territorio. Pietro Sicari si è spento serenamente tra le mura domestiche, circondato dall'affetto dei suoi cari.