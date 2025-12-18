Comunità cittadina e politica di Galatone in lutto | si è spento l’ex sindaco Miceli

La comunità di Galatone si stringe nel dolore per la scomparsa del professor Franco Miceli, figura di spicco nella vita politica e sociale del paese. Conosciuto per il suo impegno e dedizione, Miceli lascia un vuoto profondo tra cittadini e istituzioni. La sua memoria rimarrà viva come esempio di servizio e passione per la comunità galatonese.

