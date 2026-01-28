Ginnastica in lutto | si è spento Franco Menichelli

La ginnastica italiana piange la scomparsa di Franco Menichelli. L’ex campione olimpico si è spento nella notte, lasciando un vuoto enorme nel mondo dello sport. Menichelli, che ha dato tanto come atleta e allenatore, era uno dei simboli della ginnastica nel nostro paese. La sua figura resterà nei ricordi di chi ha seguito la sua carriera e le sue imprese a Tokyo e oltre.

Lutto nel mondo della Ginnastica, si è spento nella notta l'ex Campione Olimpico Franco Menichelli. Addio ad una delle figure più rappresentative della storia della ginnastica italiana, ex atleta ed allenatore, tra i protagonisti dell'Olimpiade di Tokyo. Il mondo della ginnastica è in lutto per la scomparsa dell'"angelo azzurro" Franco Menichelli, capace di lasciare un segno indelebile tra gli anni Sessanta e Settanta. In quella stessa edizione, Menichelli arricchì il proprio medagliere conquistando anche un argento agli anelli e un bronzo alle parallele pari, confermandosi tra i migliori ginnasti al mondo.

