Cesi Cisl e Università Kore firmano un protocollo di collaborazione per il rilancio sociale ed economico delle aree interne

Cesi, Cisl e Università Kore hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione volto al rilancio delle aree interne della Sicilia. L’obiettivo è rafforzare il ruolo strategico di queste zone, promuovendo interventi condivisi di studio, analisi e coinvolgimento delle comunità locali. La partnership mira a sostenere lo sviluppo sociale, economico e culturale, valorizzando le risorse e le potenzialità delle aree interne siciliane.

Giornata contro la povertà, Cisl: “Collaborazione con Cesi e mondo Cattolico per dare risposte” - Nella nostra terra, ogni giorno, c’è chi lotta per mettere un piatto in tavola e chi si getta nello sconforto perché dovendo far fronte a una spesa improvvisa, non sa come arrivare a fine mese. blogsicilia.it

Nuove soluzioni per vecchi problemi: per la Cisl di Viterbo, l'unica strategia da perseguire è quella del dialogo, della rete e delle sinergie fra gli enti, le istituzioni e le associazioni territoriali per far uscire il territorio dalla stagnazione ed ottenere risultati concreti x.com

Secondo lo studio della Fondazione Fiba di First Cisl su dati Bce le famiglie italiane hanno perso circa il 2% in termini reali - facebook.com facebook

