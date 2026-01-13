Cesi Cisl e Università Kore firmano un protocollo di collaborazione per il rilancio sociale ed economico delle aree interne

Da palermotoday.it 13 gen 2026

Cesi, Cisl e Università Kore hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione volto al rilancio delle aree interne della Sicilia. L’obiettivo è rafforzare il ruolo strategico di queste zone, promuovendo interventi condivisi di studio, analisi e coinvolgimento delle comunità locali. La partnership mira a sostenere lo sviluppo sociale, economico e culturale, valorizzando le risorse e le potenzialità delle aree interne siciliane.

Rafforzare il ruolo strategico delle aree interne della Sicilia e promuoverne il rilancio sociale, economico e culturale attraverso azioni coordinate di studio, analisi e coinvolgimento delle comunità locali. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto oggi, nella sede della Cesi

